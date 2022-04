Yeferson Cossio sufrió un accidente por salvar a uno de sus perritos con epilepsia

El creador de contenido Yeferson Cossio es uno de los influenciadores que más se preocupa por el bienestar de los animales, a tal punto de ayudar a refugios que cuidan y dan en adopción a varios perros rescatados y de adoptar a diversos caninos con diferentes dificultades para que tengan una vida digna.

En la madrugada del pasado domingo, el instagramer fue despertado por uno de sus perros a raíz de un ataque de epilepsia y en su desespero por ayudarlo a estabilizarse sufrió un fuerte accidente del cual, según sus palabras, no se arrepiente.

En un principio, el creador de contenido grabó su mano izquierda llena de sangre que escurría hacia el suelo para posteriormente grabar a uno de sus perritos. La publicación claramente preocupó a sus cientos de seguidores quienes al parecer le habrían escrito preguntando sobre lo que había sucedido.

A raíz de esto, Yeferson decidió realizar un video que dura poco más de diez minutos para contar la razón por la cual tenía aquella herida en su mano a esas horas de la madrugada.

Tras varias horas de haber publicado el corto video de 15 segundo en sus historias de Instagram, el creador de contenido Yeferson Cossio decidió publicar un video más largo para dar el contexto de la situación vivida.

El creador de contenido manifestó que se encontraba durmiendo cuando escuchó a su mascota dando vueltas en el piso, por lo que rápidamente se levantó para calmarlo y evitar que se ahogara con su propia lengua. Fue esta acción la que ocasionó que, sin querer, su perrito lo mordiera fuertemente a tal punto de dejarlo bastante herido.

“Yo estaba durmiendo y yo escucho fúfú, porque él primero se empieza a revolcar así. Entonces yo de una me tiro en voladora desde la cama y Jennifer ¡aahh! (gritos). La cosa es que a mí me da mucho miedo porque él se pone muy mal, él blanquea sus ojos, se mueve muy fuerte y a mí me da mucho miedo que se trague la lengua. Yo le vi y tenía la lengua doblada, o sea, de como para dentro entonces yo ¡Pum! Le metí la mano y apenas se la metí me apretó durísimo (…) cuando le pude sacar la lengua ahí sí hijue** se me pasó el dolor y no era capaz de abrirlo”.