Yeferson Cossio sorprendió con Cosplay de reconocido personaje de anime

El creador de contenido Yeferson Cossio ha dejado ver en diversas ocasiones el gusto que tiene por el Anime, es decir los dibujos animados japoneses, por lo que aprovechó la Comic Con que se llevó a cabo en Bogotá para asistir vestido de uno de sus personajes favoritos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de nueve millones de seguidores, el influenciador compartió una serie de fotografías y videos en donde se le ve realizando el Cosplay de Kirito, el personaje principal de la serie animada Sword Art Online.

El instagramer manifestó haberse sentido bien entre la multitud, pues sabía que los asistentes compartían su misma afición y gusto por este tipo de cultura asiática.

“Kirito tatuado. Estoy feliz de estar aquí con tanta gente ñoña como yo”, escribió el creador de contenido junto a las instantáneas que acumulan más de doscientas mil ‘Me Gusta’ en menos de 24 horas y más de cuatrocientos mil comentarios, entre los que destacaron:

“Brutallll, mi anime favorito, el mejor cosplay”, “Eso es tener mucho flow gracias dios por darnos una persona tan linda amable y respetuosa”, “Eres el mejor”, “Está brutal”, “Te ves genial”, “Kirito tatuadooooo”, “eres admirable Yeferson y una persona de gran corazón”.

Comic Con en Colombia tuvo varios invitados internacionales especiales, entre los que se encontraba Chritopher Lloyd, reconocido por dar vida a Dr. Emmett "Doc" Brown en la trilogía de "Volver al futuro" y quien interpretó al Tío Lucas en “Los locos Addams”. Sin embargo, el actor confirmó que cancelaba su participación a último minuto por razones personales.

“Hola, Christopher Lloyd aquí. Desafortunadamente, por circunstancias que se me salen a mí y a Comic Con Colombia de las manos no podré viajar esta vez. Por favor, sepan que los organizadores han hecho todo lo posible para tratar de hacer que esto suceda justo hasta el último minuto. Sin embargo, siento mucho que no podré hacerlo en esta ocasión. Espero mucho poder visitar su hermoso país, de verdad quiero hacerlo en el futuro. Por favor disfruten del evento y sepan que mi espíritu los acompaña”, expresó el actor por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.