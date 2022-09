Yeferson Cossio sorprende al usar un vestido corto de mujer

El reconocido creador de contenidos Yeferson Cossio impresiona continuamente a sus millones de seguidores en las diferentes redes sociales con creativo y divertido contenido. En los últimos días, Cossio ha sido tendencia luego de su viaje a Japón, donde espera conocer aún más sobre la cultura de este país asiático, su idioma, entre otros intereses.

El influencer ha manifestado que está “muy satisfecho” con su experiencia en Japón, donde estará por un tiempo indefinido, mientras define el país en el que se radicaría definitivamente. Recordemos, que Cossio anteriormente ha expresado su deseo de abandonar su país natal, Colombia, para vivir en el exterior.

Otras de las dudas que ha resuelto Yeferson a sus fans sobre su viaje a Asia es si ha tenido problemas por sus tatuajes. “Los tatuajes si tienen su tabú aquí, pero no tanto como antes. Todo el mundo me ha tratado muy bien y dicen que me veo muy cool. No me hacen el feo, de hecho, me admiran y me ponen conversaciones”, fue la respuesta de Cossio.

Yeferson Cossio vestido de mujer

En su cuenta alterna en Instagram donde se encuentra como ‘Yefito’, el paisa posteó un video con el que impresionó a sus más de 1.4 millones de fanáticos, al vestirse con un corto y sensual vestido de color verde.

“Hombres admítanlo, todos hemos usado ropa de mujer alguna vez”, escribió Yeferson en la descripción del video, con el que rápidamente recogió miles de reacciones.

En el clip se ve cuando Cossio en ropa interior decide usar un vestido de color verde con una gran abertura en la espalda y ceñido al cuerpo, con el que fue inevitable que se resaltara su tonificado y musculoso cuerpo. Yeferson indudablemente disfrutó del momento, pues desde sonrió todo el tiempo con su ocurrencia.

En menos de una hora, casi 8 mil personas dieron like y/ comentaron el video del creador de contenidos. Algunos lo compararon con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien en varias oportunidades ha publicado imágenes con ropa de mujer.

Otros recordaron cuando Yeferson decidió ponerse prótesis mamarias, diciendo que el vestido se vería mejor si aún las tuviera. Mientras que algunos seguidores se preguntaron si Yeferson también siente algún gusto por los hombres.