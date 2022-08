Yeferson Cossio anuncia que se irá a vivir a Japón

El creador de contenido paisa, Yeferson Cossio, quien recientemente recibió un fuerte golpe en su ojo, anunció en sus redes sociales la razón por la que está grabando tanto contenido de manera adelantada.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 9 millones 600 mil seguidores, el influencer Cossio explicó que sus planes para septiembre son irse a vivir a Japón por un tiempo.

“Yo les dije que hoy les iba a contar por qué dejé tantos videos grabados y es porque yo me voy a vivir, pues si todo sigue bien, a vivir a Japón el primero de septiembre. Entonces dejamos bastantes videos grabados ¿Sí o qué? Para, por allá, no estresarme. Les estoy contando porque si ustedes quieren hacer publicidad conmigo o algo y necesitan que me lleve algunos productos o cualquier cosa, este es el momento perfecto para contratar esas publicidades porque igual se va a llenar la agenda mientras estoy por allá” explicó el influencer.