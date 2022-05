Yeferson Cossio lanzó su primer sencillo como cantante

Si por algo se caracteriza en creador de contenido Yeferson Cossio, es por sus retos y bromas extremas, por sus obras sociales con personas vulnerables y animalitos, por su relación con Jenn Muriel y sobre todo, por los exorbitantes gastos que hace, con los que sigue dejando a más de uno con la boca abierta.

Cuando se pensaba, que estas serían las características principales del influencer, salió sorprender con el lanzamiento musical de su primer sencillo, llamado Sin Preocupación. Recordemos que desde meses atrás, el antioqueño dejó al descubierto su pasión por la música, tanto en canto como en instrumentos, por lo que el factor talento, no fue sorpresa para sus más fieles seguidores.

Lo que si sorprendió con su primer lanzamiento oficial, fue que en esta oportunidad apostó por un género más pop-rock en español, donde envió un "soyado" mensaje a sus fanáticos: vivir la vida, sin preocupaciones y dándole importancia a lo importante. Además, dejó claro que antes de incursionar en el mundo digital, ya era un artista musical.

Sin embargo, también aprovechó parte de las estrofas, para recalcar que ama su vida, que no la cambiaría por nadie y hasta para dedicar según muchos, amorosas palabras a su actual pareja, Jenn Muriel.

"Con mis gafas de sol, sin preocupación, sacando mis perros a pasear en un convertible, por nadie me quisiera cambiar, bajo el cielo azul, siente mi calor, rodando a toda velocidad, ya no hay días grises, si es un sueño no quiero despertar...Mis sueños eran grandes y tenía muy poco, pero me sonreías, en el fondo me querías, oh baby nada es perfecto y aunque no lo comprendo, disfruto cada día, el mañana es incierto, que chimb$ la vida, sin monotonías...subo palmas a tu lado, celular desconectado, me iluminas de rosado, mi cabeza burbujeando, disparado hacía arriba.."