Yeferson Cossio se dio latigazos por lo que está sucediendo tras polémica

Yeferson Cossio nuevamente estuvo en la mira de muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un mensaje en el que indicó que no se estaba queriendo a él mismo.

Tras la polémica que ha habido por su ruptura con Jenn Muriel y que, a los pocos días hubiera salido con Aida Victoria Merlano, el hombre se dejó ver bastante afectado no solamente en sus redes sociales, sino también, en las de su hermana quien lo grabó con el ánimo un poco bajo.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que Cintia mostró cuando su hermano estaba comiendo sin ganas sobre la mesa y dejó ver que todo esto lo ha afectado en estado emocional.

No obstante, Yeferson también decidió publicar una foto en la que estaba frente al espejo, pero lo que más llamó la atención de sus fans fue el trino que dejó ver que había hecho en Twitter en el que indicó que no estaba pasando por sus mejores momentos.

“¿Queridos detractores, en verdad se sienten especiales por odiarme? Yo me odio a mí mismo más que a nadie y no me ven por ahí presumiéndolo”, fueron las palabras con las que acompañó su trino.