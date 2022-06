Lo que hace Yeferson Cossio para rendir homenaje a la memoria de su papá

Siguen los homenajes de Yeferson Cossio a su papá, quien lamentablemente falleció inesperadamente en diciembre de 2018 a la edad de 46 años, por eso en sus redes sociales tanto él como su hermana Cintia Cossio, por estos días han publicado varias imágenes de él, para recordarlo.

Sin embargo, hace pocas horas, y teniendo en cuenta que el papá de los Cossio ayer cumplía 50 años de edad, Yeferson publicó un carrete con cinco fotografías y un video de varios momentos que él y su familia compartieron junto a su papá, disfrutando del mar.

Al realizar el post, Yeferson Cossio escribió un mensaje en el que afirmó que no sabe cómo describir lo mucho que le duele no tener a su papá al lado, además reveló que desde que él nació, su papá dedicó toda su vida para que él y su hermana estuvieran bien.

“Hoy hubiese sido el cumpleaños número 50 de mi papá, no puedo ni describir lo mucho que me duele no tenerlo aquí conmigo. Pero saben qué? Ese hombre, desde que yo nací, dedicó su vida a que mi hermana y yo estuviésemos bien, él y mamá lucharon demasiado por nosotros”, escribió Yeferson Cossio en el inicio de su mensaje.

Posteriormente intentó describir lo mucho que le duele no tener a su papá, aunque aseguró que eso no lo desmorona ya que eso sería “un irrespeto inconmensurable a su memoria”, por eso prometió que va a seguir adelante haciendo lo que sabe hacer de la mejor manera.

“Soy humano, obvio siento y me duele como no tienen idea, pero desmoronarme y echarme a morir sería un irrespeto inconmensurable a su memoria, a lo que él hizo por mi cuando tenía vida. Echarme a morir significaría que él perdió su tiempo conmigo. Voy a salir adelante y cada día voy a triunfar más. El tiempo, amor y dedicación que papá puso en mí, no serán en vano”, agregó.

Por último, le pidió a su papá que siga descansando en paz, que por él buscará destacarse en lo que él hace, que cada logro que alcance lo hace por él y que él y Cintia Cossio están siguiendo el camino que él quería que siguiera.

“Siempre voy a destacar en lo que sea que me proponga a hacer. Aunque me duele no tenerte presente —tangible— cada logro también es por ti, papá. El mundo nunca va a conocer a un loco hdp tan cool como tú. Continúa descansando padre, hermano y mejor amigo: aquí tus hijos están muy bien y siguen al pie de la letra lo que querías para ellos”, escribió Yeferson Cossio.

