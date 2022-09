Con nostalgia, Yeferson Cossio reveló su secreto para ser millonario

El creador de contenido Yeferson Cossio, sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al compartir un emotivo video en su cuenta alterna de Instagram, donde reveló lo que para el, ha sido su secreto para tener las jugosas sumas de dinero que alberga hoy en sus cuentas personales.

Esta confesión, la hizo en el marco de una entrevista tipo podcast, donde el moderador le indagó sobre este aspecto, sacando a flote uno de los lados más sensibles del antioqueño, a raíz de la necesidad que vivió de pequeño y de las injusticias sociales que tanto le conmueven.

"Desafortunadamente trabajar duro no es suficiente, y los que dicen “el que es pobre es por que quiere” son unos idiomas que estoy seguro que nunca han pasado por necesidades. Hay que trabajar muy duro siempre, tomar cada oportunidad que le de la vida y esperar también un golpe de suerte. Espero que sean bendecidos", describió Cossio en el clip que compartió.

Durante la respuesta en la entrevista, dejó claro que aunque ha trabajado muy duro en su vida para obtener lo que tiene, siente que no ha hecho ni el doble de sacrificios que sí hizo su mamá y que por ello, tiene claro que por encima de todo, fue un golpe de suerte el que le permitió hacerse un nombre en las redes sociales y por ende, tener la calidad de vida que tiene hoy.

Yeferson Cossio sobre la pobreza que vivió años atrás

Esta pregunta, sirvió para que el paisa tuviera recuerdos muy emotivos de lo que fue su niñez y de las enormes brechas sociales y económicas que se viven en el país cafetero, a cuenta de la falta de oportunidades que tiene gran parte de la población.

"Por más duro que trabaje yo no le voy a dar la talla a lo que hacia mi mamá y cuándo iba a tener pues para salir adelante y en los barrios hay mucha gente hace aún más de lo que hacía mi mamá y nunca pasan a nada", añadió el también empresario.

Culminó ratificando, que por esto, era que el tenía claro que había que obrar bien, trabajar sin cansancio, pero sobre todo, orarle a la vida para tener un golpe de suerte como el que él tuvo, para retribuirse y retribuirle a su familia, tantas necesidades que vivieron en su momento. Este discurso y su voz entrecortada, causó gran emoción y empatía entre sus fans, que no tardaron en pronunciarse.

"Es increíble que el sea la única persona que revela algo tan cierto como lo que dice, es que no tiene otra explicación, mucha gente por más duro q trabaje, tristemente no llegan a nada", "No es lo mismo trabajar duro ,que estar preparados para recibir abundancia", "a pobreza es una manera de pensar. No se puede justificar por dura q sea" y "Cuanta razón en este video", fueron algunos de los comentarios.