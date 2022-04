Yeferson Cossio reveló si reprendía a sus mascotas luego de que dañaran sus pertenencias

El creador de contenido Yeferson Cossio es unos de los influenciadores que más apoya la adopción de animales ayudando a refugios que se dedican a rescatar y dar animales a familias responsables, además de adoptar a sus propios cachorros, en especial a aquellos a los que la vida no trato de la mejor manera.

Recientemente el influenciador reveló por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula casi nueve millones de seguidores, cuántos muebles le habían dañado sus mascotas en menos de una semana. Y es que, según manifiesta, los caninos tienen total libertad para andar por todos los rincones de su casa sin ningún tipo de restricción.

Ahora, varios días después de este acontecimiento, el instagramer enseñó nuevamente el daño que habían realizado sus mascotas, siendo este uno de los sofás de la sala completamente destrozado.

Ante esto, uno de sus seguidores decidió preguntarle sobre su reacción ante este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que está pasando muy seguido y que claramente representan nuevos gastos en el generador de contenido.

“Pero y cuando usted ve eso, ¿Cuál es la reacción suya? Acercarlos a cada uno al sofá que lo huelan y los regalas o le das un toque en la cintura”, fue la pregunta que realizó su seguidor, a lo que el joven respondió que “literalmente es ponerme la mano así (en la frente) y me da rabia y risa, pero no, obviamente no los regaño, porque ellos no van a entender por qué los estoy regañando. Yo lo que hago es nada”.