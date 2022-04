Yeferson Cossio reveló cuántos muebles le han dañado sus perros.

El creador de contenido Yeferson Cossio ha demostrado en diversas ocasiones el gran amor que siente por los animales al rescatar a varios de ellos o haciendo donaciones a diferentes refugios que salvan sus vidas para luego darlos en adopción a familias responsables.

Como ha enseñado constantemente a través de sus redes sociales, Yeferson cuenta con varios perros en su casa, quienes tienen total libertad para estar en cualquier espacio de su gran casa, por lo que sin importar que tengan o no juguetes, deciden jugar con los muebles que el hombre tiene en su hogar.

Semanas atrás, el influenciador había compartido con sus seguidores por medio de su cuenta oficial de Instagram un corto video en el que enseñaba a una de sus mascotas acostado junto a él. Y es que en esa ocasión el perrito de Yeferson quiso saludar al influenciador en su cama, sin importar que sus patas estuvieran llenas de barro, por lo que terminó ensuciando todas las sábanas blancas que el joven estaba utilizando en ese momento.

Días después, fue Jhoan, su cuñado, quien grabó el momento exacto en el que varios trabajadores del creador de contenido iban sacando una cama completa con su respectivo colchón completamente destrozado por sus mascotas. Escena que para él ya era común ver cada vez que visitaba al joven.

Ahora, por medio de un nuevo video, Yeferson dejó en evidencia la cantidad de muebles que sus mascotas le había dañado en tan solo una semana, siendo estos tres sofás y una cama.

Luego de esto, Yeferson compartió una grabación de las cámaras de seguridad que tiene instaladas dentro de su casa para descubrir quién había sido el responsable de este nuevo daño, llevándose una gran sorpresa.

“Obviamente fuero Toto y Dobby, pero Lilo!? No me lo esperaba de ti (emoji corazón roto)”, es el mensaje que el joven escribió sobre la grabación que enseña cómo los tres caninos comienzan a jugar con los cojines de la sala.

Al ver esta escena, Cossio decide recordar el momento y las condiciones en las que adoptó a Toto para enseñarle a sus seguidores, con gracia, que le había devuelto la movilidad para que destrozara su casa.

“Quiero hacer una denuncia pública. Yo recaté a Toto, todo mi equipo y yo hicimos un esfuerzo sobre humano para devolverme su movilidad y que no muriera. Él usa su movilidad para destrozar mi casa”.

Finalmente, luego de todo esto, el creador de contenido fue claro en decir que no importaba cuántos años le hicieran sus perros, porque ellos le arreglaban el corazón.

“Ellos pueden destrozar todo en mi casa, pero me arreglan el corazón entonces no me importa”, es el mensaje con el que Yeferson finaliza toda esta historia mientras consiente a uno de sus perritos.