Yeferson Cossio preocupa tras revelar que no ha podido volver a dormir

El influencer Yeferson Cossio es considerado como uno de los creadores de contenido más famosos y seguidos en Colombia, llegando a más de 9,8 millones de seguidores con su contenido en Instagram, red social en la cual se caracteriza por bromas pesadas, obras sociales, excentricidades, ayudas sociales y en las últimas semanas por sus aventuras por Japón.

El creador de contenido decidió mudarse hace unas semanas para Japón para iniciar una nueva etapa en su vida y dejar atrás tantas polémicas y revuelos en su contra tras finalizar su relación de varios años con la modelo e influenciadora paisa Jenn Muriel, por eso, decidió armar sus maletas y tomar rumbo hacía un país que según él le generaba gran curiosidad y lo ayudaría a evolucionar su carrera a nuevos conceptos e ideas.

Por eso, el antioqueño ha estado compartiendo algunos detalles de lo que ha sido esta nueva experiencia en su vida, como los lugares que visita, la comida exótica que consume, los nuevos amigos que ha hecho, hasta hace poco una intoxicación que sufrió por culpa de un pez globo que consumió.

No obstante, aunque ha sido una experiencia al parecer con un sinfín de emociones para Cossio, en los últimos días se rumora que estaría pensando en adelantar su regreso a Colombia por varios motivos personales y sentimentales.

Pero en las últimas horas el antioqueño preocupó a sus fans en redes al compartir un video en Instagram en donde expresaba que llevaba varios días sin poder dormir.

El antioqueño compartió un corto clip en el que enfocaba una parte de su rostro, en donde se lograba percibir en sus ojos que veían bastante irritados, una sensación de cansancio y desespero, junto a esa toma rápida, Yeferson colocó un mensaje que prendió todas las alarmas, ya que, en él, expresaba su desespero por no poder conciliar el sueño.

Asimismo, reveló que ya llevaba más de 50 horas sin poder dormir, pues, aunque sentía un cansancio extremo, sentía que no era capaz de poder cerrar los ojos y dormir o al menos descansar, por eso, decide preguntarles a sus millones de seguidores si en algún momento han tenido una sensación igual.

¿Se han sentido tan cansados que no puede ni dormir? Llevo más de 50 horas despierto, no soy capaz de dormir, estoy tan cansado, pero simplemente no soy capaz de dormir.