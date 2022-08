Tras su ruptura, Yeferson Cossio respondió si planea conseguir novia

El influenciador Yeferson Cossio despejó de una masiva inquietud de sus fanáticos sobre vida sentimental.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, el joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogado sobre si continúa soltera y si planea conseguir una novia.

Recordemos que, el creador de contenido confirmó hace algunas semanas su ruptura con la influenciadora Jenn Muriel, con quien tuvo varios años de noviazgo, pero que luego de varias reconciliaciones decidieron dar por terminada su relación.

Tras la constante pregunta de sus seguidores, este decidió aclarar su situación señalando que por ahora prefiere estar solo.

“Yo estoy soltero, pero no estoy disponible. Yo no voy a salir de una para meterme en otra, no quiero nada con nadie, estoy solo”, mencionó.