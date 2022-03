En las últimas horas Nicolás Arrieta encendió las redes con fuerte tiradera para Yeferson Cossio por supuesto fraude. Esto, luego que diversos internautas denunciaran que fueron estafados por una organización de inversión en línea, a la que Yeferson le hizo publicidad.

Lee también: Nicolás Arrieta arremetió contra Yeferson Cossio por supuesto fraude

Tras esto, Arrieta retó a Cossio para que se hiciera cargo de los millonarios fraudes a quienes habían invertido tras su recomendación, aludiendo a los millones que presume ganar mensualmente y a los lujosos carros y viajes que se da: "Si es tan millonario brother, devuelvale la plata a la gente". Posteriormente, dijo que Cossio ni tenía todo el dinero que alardeaba en redes ya que de ser así, hace rato hubiera respuesto el dinero de las víctimas.

Yeferson Cossio respondió a las acusaciones de Nicolás Arrieta

Aunque Cossio parecía sin ganas de pronunciarse, su hermana Cintia publicó una historia de cortos minutos, donde Cossio no le daba validez a sus palabras: "un bobo que no hace nada por nadie, ni por el mismo, es más, hasta se las de en redes que yo soy el defensor del pueblo y todo eso y metió a la novia en depresión porque la última vez que terminaron la obligó a abortar", dijo Cossio, quien supuestamente no estaba enterado que lo estaba grabando su hermana.

Lee también: ¿Karma? Nicolás Arrieta habría perdido su cuenta de Instagram

Tras esto, dedicó un video oficial de casi 21 minutos, donde le daba razón a algunas de las palabras de Nicolás, pero también se defendió diciendo, que su equipo de pautas, es muy claro a la hora de firmar contratos, que él no se hace responsable por lo que suceda con sus publicidades, ya que son acuerdos pagados y él lo especifica dentro de sus contenidos.

Culminó comprometiéndose a no volverse a involucrar con este tipo de organizaciones, ya que esta experiencia le deja como enseñanza, que muchas personas se pueden ver afectadas por invertir, no solo con su publicidad, sino con la que también hacen otros creadores de contenido. Desde luego, se disculpó con todas las personas afectadas y los invitó a que abrieran proceso legal, incluso contra él, si lo consideran necesario.

Te puede interesar: Yeferson Cossio preocupó al mostrarse devastado por su papá

Yeferson Cossio divirtió con la jocosa propuesta que le hizo un fan