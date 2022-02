Furioso, Yeferson Cossio responde si filtró su video para competir con la Liendra

El influenciador Yeferson Cossio se sinceró con sus millones de fanáticos sobre el video íntimo filtrado con una de sus exnovias.

Si bien, ya se había referido al tema, en esta ocasión quiso responderles a quienes lo señalaron de “copiar” a su colega ‘la Liendra’, a quien le filtraron una grabación en la intimidad con su novia Dani Duke.

Por medio de su segunda cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, lex expresó lo molesto que estaba por dichos comentarios.

“Tengo mucha rabia del video filtrado. No que mi ex lo haya filtrado, yo soy full exhibicionista, ella es súper guapa, nos vemos bien. Lo que me molesta en el alma es que todos creen que lo filtré porque el otro (la Liendra)… ¿ustedes creen que yo vivo compitiendo con cualquier piro...?” , expresó furioso.

Asimismo, mostró pruebas que desde el 7 de septiembre del año 2020 se dio cuenta que se habría filtrado la grabación, pero pensó que se había salvado de que se volviera viral.

“No fue tipo 'ay ese man lo hizo y yo también tengo que hacerlo'. No soy tan payaso, respétenme. Lo vi hace meses y creí que me iba a salvar de la filtrada” , agregó.

También agregó un comentario desde su cuenta principal, contestando a quienes lo criticaron por haberse referido de esa manera ‘la Liendra’.

“1. Creo que puedo dormir tranquilamente con el hecho de que me dejes de seguir.

2. Veo que aún dice “seguir también” estás esperando una invitación por escrito?

3. Claramente no estoy insultando ni al hombre, ni a nadie. Así me expreso yo y cuando dije “cualquier pirobo” es eso CUALQUIER PIRO...

O ¿cuándo me ven metiéndome con alguien? ¿Nunca verdad?

Entonces lo invito mi amigo a que estudie un poquito a ver si la capacidad mental le da para entender una frase”, escribió.