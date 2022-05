Entre lágrimas, Yeferson Cossio habló de la enfermedad de una de sus mascotas

Yeferson Cossio siempre ha compartido su amor por los animales, sobre todo por los perros, a quienes ayuda constantemente. De hecho, hace unos días, el creador de contenido donó una masiva jornada de esterilización en donde 300 perritos salieron beneficiados.

Además, el influencer tiene como objetivo crear un refugio para albergar a miles de perros; sin embargo, estos no estarían destinados a dar en adopción, sino que vivirían siempre en ese lugar y con los cuidados y amor de Yef, familia y amigos.

Por su parte, Yeferson y su novia Jenn Muriel comparten este gran amor por los perritos; de hecho, tienen varias mascotas y muchas de ellas los acompañan en su contenido digital.

Sin embargo, en las últimas horas, Cossio dejó sorprendidos a sus seguidores al relatar la difícil situación que viven desde hace un tiempo a causa de un cáncer que padece Akyra, una golden retriever que llegó desde muy pequeña a la vida del influencer.

El 30 de abril y por medio de su cuenta de ‘telegram’, Yeferson les contó a sus seguidores que operarían a Akyra, pues debían extirparle un tumor, “por eso me he visto tan decaído y con los ojos llorosos últimamente”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yef contó parte de la dolorosa historia que tuvieron que vivir a raíz de esta enfermedad; no obstante, el creador de contenido también aprovechó para contar que todo el proceso ha sido exitoso y que ahora su mascota está libre de cáncer.

Además, por medio de un emotivo mensaje, Cossio aceptó que suele ser un hombre que no se altera por nada y que siempre está enfocado en su camino; sin embargo, esto cambia cuando el tema está relacionados a sus perros.

Siento que mi cuerpo se vuelve de metal… es tan pesado, es tan difícil respirar, es como quedarme sin motivos o ganas de seguir adelante, me desmorono completamente. Qué bueno que todo salió bien, o al menos este paso inicial que era el más difícil.

Quería compartirles este momento tan íntimo de mi vida, donde me volvió el alma al cuerpo; no todo son retos, bromas y risas