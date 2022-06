La propuesta indecente que recibió Cossio de un hombre en redes

En las redes sociales, los influenciadores muchas veces no tienen filtros para mostrar esos mensajes de críticas que reciben por parte de sus seguidores, incluso más de uno ha decidido responderle a quienes siempre los señalan o no les parece su contenido.

Y en entre esas personas también está Yeferson Cossio, que, si bien se ha dedicado a generar contenido diferencial, muchas veces hace dinámicas de preguntas sonde recibe mensajes muy directos, pero al mismo tiempo también muestra esos mensajes que recibe por interno, subidos de tono y hasta sin filtros para que él lea las peticiones de sus seguidores.

Eso pasó en sus más recientes historias de su cuenta de Instagram, donde hizo dinámica de preguntas, pero en más de una ocasión se salió de control, pues es que más de uno le ha dicho sin muchos protocolos que está en su mejor momento, que su entrenada figura es impactante.

Pero, todo fue más allá, pues, Yeferson Cossio mostró un mensaje que recibió de un hombre en su cuenta de Instagram para hacerle saber sus intenciones con él. Y aunque el mensaje se subió mucho de tono, el influenciador no dudó en mostrarlo en sus redes sociales y hasta dar el nombre de la persona que le había hecho la propuesta indecente sin filtros.

Lo más destacado fue que Yeferson Cossio no dudó en además darle las gracias, pero destacar que no le gustan los hombres y que pese a las intenciones de la persona y lo directo que fue, no estaría dispuesto a someterse a esas acciones, que, aunque serias, generaron risa entre sus seguidores.

Los mensajes de Cossio

Y es que no es la primera vez que Yeferson Cossio muestra este tipo de mensajes que recibe de cualquier tipo de persona haciendo estas peticiones indecentes en sus cuentas y redes sociales. Por lo que él ha decidido incluso mostrarlas en sus redes, dar las gracias, pero no pasar más allá de las risas porque no lo considera correcto.

Incluso, en las mismas dinámicas mostró cómo una chica le aseguró haber tenido un sueño con él y haber despertado de una forma inusual, y de esta respuesta tan directa, de este comentario sin filtros, el influenciador no dudó en hacer un comentario gracioso y darle la vuelta a este comentario que recibió de uno de sus miles de seguidoras.

Y aunque no hizo más que esta acción, sus seguidores siempre esperan que él tenga alguna otra respuesta, pero también ha dejado claro que no sigue a esos comentarios y que no hará más acciones que las que ya ha hecho en sus redes, de mostrarlos o responder desde el chiste.

