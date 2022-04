“Nos querían matar”, Yeferson Cossio y el problema que tuvo tras viaje a México

El influenciador Yeferson Cossio sufrió un altercado en su reciente viaje a México a causa de unas fanáticas y por ello tomó una radical decisión.

Por medio de su segunda cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, el joven compartió un video en el que contó lo ocurrido y donde su hermana Cintia terminó siendo drograda.

Según detalló, él se encontraba con varios de sus allegados en un festival en Tulum, México y en medio de la fiesta unas seguidoras se acercaron a pedirle fotos, las cuales él se las dio sin ningún problema, como a cualquiera de sus admiradores.

Minutos después se dio cuenta que estaban rodeados por siete escoltas de un hombre que se enojó porque las mujeres fueran a pedirles las instantáneas y estuvieran a su lado, afirmando que eran “su ganado”.

Debido a que ellos no prestaron atención pidieron cambio de mesa y una vez se alejaron de allí no los volvieron a ver, pero alcanzaron a drogar a Cintia, quien terminó en urgencias.

Mencionó que tras lo sucedido tomó la decisión de no volver a saludar o tomar fotografías a seguidores que estén con su pareja en el momento de su encuentro.

“Voy a quedar como un creído, una diva, todo eso, pero me importa un cu**

(…) Ni me saluden porque los voy a ignorar, eso del más buena gente del mundo, eso de trato con toda la confianza se acabó porque miren las cosas pasan. Ni me pidan fotos porque les voy a decir que no. Nos iban a matar y a drogar quién sabe pa' qué, porque nos iban a matar y todo, yo estoy resumiendo para no meterme en problemas y todo simplemente por eso. Prefiero quedar como el malo, el creído”, señaló.