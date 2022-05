Yeferson Cossio: ¿Qué compraríamos con lo que costó su nuevo teléfono?

Fastuoso. Así podríamos denominar el nuevo ‘lujo’ que se dio Yeferson Cossio, reconocido generador de contenido en redes sociales, y quien se ha destacado por gastar grandes cantidades de dinero en diferentes juguetes, mismo que suele compartir a través de sus plataformas con sus millones de seguidores.

Cien mil dólares. Sí, 100.000 dólares. Esto fue lo que le costó su nuevo teléfono móvil. Pero todo se pregunta cómo un teléfono de estos puede alcanzar tal valor. Quizás no sean su capacidad, o su misma marca, misma que ya es una de las más costosas del mercado. Acá el diferencial radicó en los componentes físicos del mismo, pues este fue construido con una base en oro, sí: ¡ORO!

Dada la situación actual del país, misma en la que la mayoría de las personas se levantan con el fin de ‘levantarse’ el diario, ya sea para comida, o para el arriendo, o para cubrir cual improvisto de la canasta familiar; escuchar que alguien se gastó este dineral en un celular, pone a pensar en la gente ¿qué hubieran hecho con este dinero? Acá les presentamos algunas opciones.

Primero que todo: ¿Cuántos pesos son cien mil dólares? Para empezar, tenemos que averiguar a cuánto dinero colombiano equivalen esos dólares, y con el cambio actual, que está en los 4 mil pesos por dólar, (3 de mayo de 2022), este valor rondaría los 400 millones.

¿Qué compraríamos con este dinero?

Empecemos a gastar ‘nuestro dinero’ con las necesidades básicas, o sea: el techo. Bueno, así le dicen las mamás de antaño, o dejémoslo simplemente en la casa u hogar. Con este ‘cojonal’ de dinero que gasto Cossio en su teléfono, una familia podría adquirir un apartamento, mismo que podría contar con mínimo dos habitaciones, tres baños y un sinfín de amenidades.

Otra opción sería un carro. Aunque en nuestro país con 400 millones se podrían comprar una flota, pero digamos que solo podríamos escoger un artículo. Una camioneta de alta gama, de una marca alemana, y que contenga un sistema de combustible híbrido rondaría los 300 millones, lo que nos permitiría ahorrar para otro gusto.

Digamos que ya tenemos carro y casa, y del cielo nos llegan esos 100 mil dólares. Otro de los gustos que nos podríamos dar estaría enfocado en el turismo. Con esta cantidad de dinero nos podríamos dar una vuelta por el mundo entero, y no de ‘mochilero’, que no está mal, pues es una experiencia única, pero dadas las circunstancias, uno que otro hotel 5 estrellas, no caería nada mal.

Una donación pensada en personas de escasos recursos, situación que se dio hace unos pocos días en Francia, cuando un joven ganó 200 millones de euros, y estos fueron donados a una ONG que se encarga de ayudar y mitigar el daño del medio ambiente. ¡Dura, pero muy consiente decisión!

¡Otros lujos!

Joyas, tecnología, ropa, artículos de belleza, deporte, entre otras cosas, podrían ser las que podríamos adquirir con esta cifra, misma que fue utilizada por el influencer para adquirir un artículo, único en su especie en nuestro continente, y que suplirá las mismas necesidades que el más costoso de su gama (1500 dólares), claro está sin su baño en oro.

