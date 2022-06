Yeferson Cossio sorprende al publicar video con hermosa mujer

Yeferson Cossio ha logrado recientemente la atención de miles en las redes sociales tras confirmarse, en los últimos días, el fin de su relación con la hermosa influencer Jenn Muriel.

No dejes de leer: Jenn Muriel presume sus curvas en la playa, tras terminar con Cossio

El propio Cossio quiso darle fin a los rumores que rondaban sobre su relación con Jenn, al respectó escribió: “Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber”.