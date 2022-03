Yeferson Cossio prometió retomar las bromas y reservar su vida personal

El nombre de Yeferson Cossio y el de Aida Victoria Merlano, sigue apoderándose de las tendencias nacionales, tras conocerse en la jornada de este lunes 28 de febrero, que los influencers, estarían comenzando un romance, tras la ruptura del antioqueño con Jenn Muriel.

Esta noticia, dividió posturas entre los millones de internautas que se han mostrado enfurecidos porque creen, que la barranquillera se metió en la relación y otros, que defienden la ruptura entre Cossio y Jenn y respetan el surgimiento de un nuevo amor, si realmente se hizo cuando Cossio estaba soltero.

Esto, motivó a que Cossio se replanteara la exposición que le hace a su vida personal y por ello, prometió que no volverá a permitir que su intimidad sea de dominio público y que ahora se enfocará nuevamente en sus contenidos de bromas.

Vamos a compartir cero nuestras vidas personales así como solía ser y otra vez nos vamos a dedicar solamente a las bromas...Me he desviado un poco pero volví.

Ya no me voy a dejar provocar ni voy a compartir mi vida personal aquí, así como solía ser. @soycintiacossio pobrecita tú, empiezan las bromas de nuevo.