Yeferson Cossio pidió que lo “dejen en paz” con los rumores

El creador de contenido Yeferson Cossio ha estado en el centro de atención los últimos días luego de revelar que su relación con Jenn Muriel terminó semanas atrás.

No dejes de leer: El tuit de Yeferson Cossio, que muchos tomaron como dedicatoria para Jenn

La declaración de Yeferson sobre su romance, se dio minutos después de que imágenes de él junto a Aida Victoria Merlano se volvieran tendencia en las redes sociales, por lo que varios relacionaron los hechos y supusieron que la causa de su ruptura amorosa fue por un tercero.

Sin embargo, Cossio manifestó que la relación con Jenn culminó varias semanas atrás y pidió en varias oportunidades respeto hacia las dos mujeres. Lo cierto es que la noticia fue viral y miles reaccionaron a la misma.

Aunque Yeferson habría manifestado que ignoraría el tema y se dedicaría nuevamente a planear bromas y crear diferentes contenidos para divertir a sus millones de seguidores; el influenciador nuevamente posteó un video en el que se refiere indirectamente a los rumores que se han desatado por sus relaciones amorosas y pide que “lo dejen en paz”.

“Si escucharon algún rumor malo de mí, es verdad. Lo que sea que hayan escuchado es verdad, crean lo que quieran sólo déjenme en paz. Disfruten mi contenido y déjenme en paz”, fueron las declaraciones de Cossio en su segundo perfil en la red social de Instagram.

Miles de personas reaccionaron al clip y comentaron sobre la petición de Cossio. Hubo quienes respondieron de manera graciosa, otros le pidieron que volviera con Jenn y también enviaron algunos piropos al influenciador.

“Entonces es verdad que va a ser presidente de Colombia”, “lo único que yo he visto es que has apoyado mucho a muchas personas”, “Jenn es una bella dama”, “para mi tus actos y tus locuras son perfectas”, “yo no lo dejo en paz porque estás muy papacito”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Te puede interesar: Fotos de Yeferson Cossio y Jenn Muriel compartiendo carro confirmaría su regreso

Para no perderse: Yeferson Cossio desató comentarios con controversial video, luego aclaró

Mira también: ¿Reconciliación? Yeferson Cossio no se aguantó y fue a buscar a Jenn Muriel