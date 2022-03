Yeferson Cossio pide respeto para Aida Victoria

En la jornada de este martes, 28 de febrero,Yeferson Cossio protagonizó una lamentable noticia para sus millones de seguidores al confirmar la terminación de su relación de varios años, con la también creadora de contenido, Jenn Muriel.

En comienzo, el antioqueño dijo que los sueños a futuro de ambos, tenían caminos diferentes y que no era justo para ninguno de los dos sacrificar sus preferencias por complacer al otro. Mientras muchos lamentaban la noticia, otros, comenzaron a notar una cercanía extraña entre Aida Victoria y Cossio, quienes horas después fueron expuestos dándose un beso en la boca, que confirmaría el inicio de un romance.

Tras esto, miles de internautas arremetieron contra la barranquillera, por creer que ella había sido la responsable de dañar el noviazgo, sin embargo, según lo explicó Cossio, las cosas no fueron así. De hecho, aprovechó su más reciente clip de casi 13 minutos, para pedir respeto por Aida.

Yo estaba muy afectado no por el final de mi relación, por que eso es interno sino por poner a Jenifer en boca de todos...yo no sé si ustedes son el tipo de personmas que guardan luto a una relación, no hay un manual que diga no puedo hablar con alguien hasta dentro de un mes, pero eso a mi no me convierte ni en mejor ni en peor persona, para mí es lo normal.