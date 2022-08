Con video en toalla, Yeferson Cossio muestra que ha perdido peso

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 9 millones 600 mil seguidores, el creador de contenido paisa, Yeferson Cossio reveló cómo se ve su cuerpo después de haber perdido tres kilos y, además, explicó cómo va el proceso de recuperación de su pierna.

El influencer antioqueño, quien recientemente respondió si planea conseguir novia, grabó un video en toalla en el que muestra su tonificado cuerpo para explicar que ha perdido peso con mucho esfuerzo y que, además, ha estado recuperando la masa muscular de su pierna luego del accidente que sufrió.

“Ya he perdido tres kilos muy rápido. Me siento débil, pero me gusta lo que voy viendo al espejo… para el toque de hoy, tengo varias entradas backstage pues para estar conmigo en camerino y no tengo con quién ir, ¿Quién de ustedes quiere ir? Y ya estoy recuperando la masa… la masa muscular de mis piernas, pues falta mucho obviamente, pero…” explicó el influenciador mientras mostraba varias partes de su cuerpo estando en toalla.