Así se mostró Yeferson Cossio momentos antes de ingresar a cirugía de sus piernas

El influenciador Yeferson Cossio se mostró a sus millones de fanáticos momentos antes de ingresar a la cirugía de sus piernas.

Recordemos que días atrás había mencionado que pronto volvería a la silla de ruedas, pues quedaría sin caminar un tiempo nuevamente.

Ahora, por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, dejó ver que se someterá a una operación donde le retirarán los tornillos que tienen en sus piernas, los cuales le fueron puestos tras sufrir un aparatoso accidente.

“Hoy es mi cirugía, vamos a sacar todo ese metal que tengo en mis piernas como robocop.Cuando me los saquen, les muestro, yo pedí quedarme con todo el material. Ojalá no quede muy mal” , expresó.

También, detalló que antes de entrar a la operación decidió grabar todas las pautas que tiene programadas, pues todo el día estará ausente.

Por su parte, no dio más detalles al respecto, dejando un poco angustiados a sus seguidores, quienes no dudaron en llenarlo de mensajes de apoyo y cariño deseándole que todo saldrá bien.

Además, de mostrarse ansiosos porque este salga rápidamente a anunciar que la operación fue un éxito y solo debe recuperarse en casa y así los siga entreteniendo con su diverso contenido de retos y bromas, que tanto les suele gustar.

Asimismo, pidió disculpas a los seguidores que adquirieron su curso “Método Cossio”, pues no podrá subir el contenido como tenía planeado debido a que tuvo inconvenientes con su equipo de trabajo.

“Estoy furioso. Resulta que las personas encargadas de grabarlo y editarlo no son tan inteligentes como yo creía. Hay datos personales y usé a Cintia de modelo y le filtraron el teléfono, no hubo problema y se organizó y ya le filtraron un documento mucho más importante, entonces obviamente estoy furioso, les dije su poco y me toca cambiar de equipo porque o son unos lelos de aquí a p*** mi*** o se les pagó y ya no les interesa trabajar, entonces me disculpo”, comentó.