Yeferson Cossio reveló lo que más le disgusta de una mujer

Es habitual que el nombre de Yeferson Cossio esté en tendencia en las plataformas digitales, donde se ha destacado por su enorme comunidad de seguidores (más de 9,4 millones de seguidores) que a diario están al pendiente de lo que hace y publica.

Recordemos que sus contenidos habituales están marcados por las bromas y retos exremos con sus familiares y amigos más cercanos, por contenidos de su trabajado cuerpo y por las solidarias obras sociales que constantemente tiene con perritos, fundacionesde animales y personas vulnerables. Aunque vale destacar que desde que prometió mantener su vida personal en completa reserva, tampoco ha hecho muy públicos estos aportes voluntarios.

Sin embargo en la última hora le dio un giro a sus contenidos habituales y se mostró revelando uno de sus disgustos más personales, el cuál terminó coincidiendo con el de todos en la mesa. Así lo evidenció su hermana, Cintia Cossio en su más reciente ráfaga de historias.

Hablando de qué les da rabia de una mujer...es que yo prefiero que me deje en visto a que esté en línea y no responda, uno todo ardido mirando, mira no me va a responder y en línea, en línea, en línea por hay dos minutos y luego se desconecta y no me ha respondido uuuy no...me dio calor, cuando eso pasa uno no les quiere volver a hablar en la pu$# vida, pero luego se me pasa la rabia y vuelvo y hablo jaajaja, expresó Cossio.