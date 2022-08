Yeferson Cossio reveló las locuras que hacen sus fans para conocerlo

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 9 millones 600 mil seguidores, el creador de contenido colombiano, Yeferson Cossio, se mostró orgulloso al tener a su lado a tres de sus fans que recogieron dinero, viajaron y han hecho de todo para conocerlo.

Cossio, quien recientemente cumplió el sueño de un joven con leucemia, presentó en sus redes a los fans que hicieron todo para verlo y hasta contó parte de sus historias.

“Vienen unas historias de una gente que está loca jaja porque están locos ¿Qué hicieron ustedes? A ver… empecemos uno a uno: ¿Su hermano tenía un sueño cierto? ¿Y cuál era? […] Con el perrito precioso y conmigo, pero el hermano pues desafortunadamente murió, entonces él siguió su legado y me buscó por cielo y tierra y bueno aquí estamos y nos tomamos la foto. Esto es increíble, le cumplió el sueño a su hermano. Bueno y por aquí… ¿Ustedes qué carajos? Ustedes han hecho de todo también jajaja llevan… no sé de dónde vinieron, por cuántos días” explicó el influenciador.

En los textos de las historias Yeferson amplía un poco más la información y, además, etiqueta a estos admiradores para que sus seguidores vayan a esas cuentas de Instagram y vean lo que hicieron para conocerlo.

“El sueño del hermano de él era que yo me tomara una foto con él y su perrito @tobbytobbyrafael… pero su hermano murió el año pasado, su hermano decidió cumplir su sueño y me buscó para tener una foto mía y del perro de su difunto hermano. Te admiro… Y por este lado estoy con @jose.herrera27 que estuvieron varios días con pancartas a la intemperie, me querían conocer: por suerte me encontraba en la ciudad y disponía del tiempo, así que aquí estamos… miren en su perfil todo lo que pasaron, qué honor, gracias” escribió el influencer.