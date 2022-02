Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes para alejar a fans

Yeferson Cossio quién ha estado inmiscuido en una polémica tras haberse filtrado un video de su intimidad cuando sostuvo una relación sentimental con su exnovia, nuevamente fue tendencia en redes sociales al encontrar una divertida manera de pasar desapercibido.

No dejes de leer: Jenn Muriel respondió si está embarazada y a quien la tildó de “guisa”

El famoso decidió departir con algunos amigos en un sitio público y cuando llegó a dicho lugar, varios de sus fanáticos decidieron pedirle varias fotos y, aunque él indicó que amaba a su público, confesó que no le gustaba salir para evitar el caos generado de su fama.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el paisa habló ante la cámara cuando ya se encontraba en el lugar indicando que él había llevado una maleta llena de dinero y que, al ver que había mucha gente a su alrededor, decidió lanzar dinero en efectivo para dispersarlos.

"Cada que salgo se torna un poquito caótico por el hecho de que no soy capaz de decir que no o de ignorar a alguien que me pida una foto, estoy muy agradecido así que no me importa ni que me coja la tarde, ni hacer esperar a la gente con la que estoy y quedar como un grosero…pero hoy descubrí algo”, aseguró Cossio.