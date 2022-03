"Si yo pude, cualquiera puede": Yeferson inspiró al documentar su recuperación

El creador de contenido Yeferson Cossio cumplió este jueves 17 de marzo, 1 año del complicado accidente que por poco, le arrebata las posibilidades de volver a caminar. Sin duda, una fecha que quedará en la memoria de Cossio.

Por lo menos, así lo dioa entender en su más reciente video, donde documentó un pequeño fragmento de lo que fue su proceso desde que despertó en la clínica hasta la actualidad, donde ya pudo retomar casi que a totalidad sus actividades y se lista, como una de las figuras del equipo de sus amores.

Tdoo esto, según lo confesó el antioqueño, no lo pública solamente para agradecer su recuperación y el amor y compañía que recibió de los suyos, sino para inspirar a millones de personas con su historia y ganas y que se den cuenta, que con esfuerzo todo se puede lograr.

Hace exactamente un año tuve un accidente, estuve en silla de ruedas un tiempo, auqnue las posibilidades de no volver a caminar no eran lejanas, mis seres amados tenían mucho dolor por verme así, entonces yo decidí que no me iba a dejar derrumbar, decidí que la iba a dar toda y que no me iba a dejar caer en la miseria porque eso los haría sufrir