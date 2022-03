Yeferson Cossio habría defendido a La Liendra según fans

Yeferson Cossio recientemente asombró a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber defendido a un creador de contenido al darse cuenta de que se estaban burlando de él por hacer ejercicio.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que el paisa indicó que lo habían etiquetado muchas veces mostrándole al creador de contenido haciendo ejercicio y los usuarios se estaban burlando de él porque era delgado, cosa que para Cossio no fue una burla y detuvo a los usuarios que estaban atacando a su colega.

“A mi me llegan casi todas las etiquetas que ustedes me hacen y justo hoy me han llegado por docenas etiquetando a otro creador de contenido”, aseguró .