Yeferson Cossio contó si es verdad que no le gusta que sus fans vayan a su finca

El influenciador Yeferson Cossio respondió a los seguidores que se sintieron ofendidos luego de confesar que invitará a varios fanáticos a su finca.

Cabe recordar que, el creador de contenido reveló que escogerá 15 de sus admiradores para que compartan con él en la inauguración de su lujosa propiedad en Guatapé.

Por medio de sus historias en su cuenta alterna de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, el joven aclaró a quienes aseguraron que él había dio que no le gustaba que sus admiradores lo visitaran.

“Estoy viendo las redes sociales y hay varias personas ofendidas que, porque yo voy a invitar gente a mi finca, a mi bote, a mi fiesta (si) supuestamente yo soy un agrandado, que no me gusta que pasen por mi finca y eso.

Yo no sé para qué digo esto, si de igual forma, no es por victimizarme, no soy yo, somos todos los influencers medianamente grandes, que todo lo que diga va a ser usado en nuestra contra, yo ya sé eso.

Yo nunca dije que no me gustaba que pasaran por mi finca, esas nunca fueron mis palabras, de hecho, no sé para que sigo tocando este tema, pero cada que alguien pasa lo saludo, hasta que me tiro al agua a tomarme fotos con ellos.

Se encargan de tergiversar mis palabras para tener interacción a costa de mi nombre, pero no los juzgo, ojalá les haya servido la estrategia”, expresó.