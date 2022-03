Yeferson Cossio habló de lo sucedido con Aida Victoria Merlano

Yeferson Cossio en los últimos minutos decidió hablar y aclarar lo que sucedió con Aida Victoria Merlano, luego de que se filtrara un video de los dos en el que se estaban besando.

No dejes de leer: Yeferson Cossio aceptó que su relación con Jenn Muriel no va más

El famoso generó gran revuelo y causó opiniones divididas entre sus fans, pues en un principio decidió confesarle a quienes los siguen que su relación con Jenn Muriel no iba más tras haberlo hablado entre los dos y haber llegado a un acuerdo.

No osbtante, cuando sus fans pudieron ver el video en el que él estaba junto a Aida Victoria Merlano, empezó a recibir cientos de críticas, pues muchos de los usuarios le reprocharon salir con la creadora de contenido sin dejar pasar un tiempo prudente de su relación con Muriel.

Por lo cual, el hombre decidió romper nuevamente su silencio y decidió compartir un video desde su cuenta oficial de Instagram, en el que pidió respeto por Muriel, pues ella no tenía nada qué ver en lo que estaba pasando.

No obstante, Cossio también indicó que si él quería estar con más mujeres era asunto de él, pues estaba en su derecho ya que era un hombre soltero.

“¿Saben qué me encantaría de corazón? que de todo este drama dejaran en paz a Jennifer, ella qué tiene qué ver…Si yo me meto o no me meto con quien a mi se me de la gana, pues es mi vida. Jennifer en ningún momento fue burlada, ni fue engañada…Nosotros terminamos hace tiempo y si yo me meto con alguien es cosa mía”, fue parte de su mensaje.