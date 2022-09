“Quizá mi problema sea tenerlo todo”, Yeferson Cossio habla de lo que quiere en la vida

El influenciador Yeferson Cossio tiene encantados a sus millones de seguidores en las diferentes redes sociales con las experiencias que ha tenido durante estos días en Tokio, Japón, donde estará por un tiempo indefinido.

“No sé lo que quiero con mi vida”: Yeferson Cossio

Precisamente, en un video que subió a su cuenta en YouTube, Cossio habló nuevamente un poco de las razones de su viaje y, en conclusión, está en búsqueda de algo que realmente lo haga feliz.

“Una cosa es lo que se ve en las redes... No importa qué tanta ropa cara tenga, o qué tantos autos me compre o con cuántas mujeres me acueste, yo creo que eso no me va a llenar lo que estoy buscando, que ni siquiera sé que estoy buscando”, dijo Yeferson Cossio y agregó que quizá esas sean las razones por las que decidió viajar a Japón.

En la entrevista con Elo Podcast, Cossio siguió hablando y aseguró que realmente no entiendo porque no tiene problemas económicos, es atractivo y tiene amigos y familiares que lo aman tanto, que está seguro, que “darían la vida” por él.

“No sé la verdad lo que quiero con mi vida… Yo no entiendo, se supone que lo tengo todo... Quizá el problema sea tenerlo todo que la vida sea así de aburrida, no? Amor no me falta”, agregó Yeferson Cossio durante la entrevista.

La millonaria cifra que paga Yeferson Cossio por impuestos

Luego, el generador de contenidos le respondió algunas dudas al entrevistador sobre aquella vez que dijo que se iría del país para no pagar impuestos en Colombia. Cossio aclaró que no era a eso a lo que se refería, pues él ama Colombia y le gusta vivir acá.

Yeferson manifestó que él está de acuerdo en pagar impuestos, pero su discusión radica en el manejo que se le da a ese dinero, ya que cree que con sólo el dinero que él cancela por esa razón se podría becar a varios universitarios.

“Yo amo Colombia estoy bien y estoy a favor de los impuestos, pero por qué en país donde es impuesto tras impuesto, la salud es tan precaria, las universidades no son gratis”, fue una de las afirmaciones que hizo Cossio sobre este tema tan controversial.

Cossio, durante la entrevista, confesó que del 2021 debe pagar más de 3 mil millones de pesos en impuestos y que esperan que se haga algo en el país por lo menos con “una parte” de ese dinero.