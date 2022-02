Yeferson fue fuertemente criticado tras "despectivas palabras", según fans

El creador de contenido antioqueño, Yeferson Cossio, a protagonizado múltiples polémicas en los últimos días, tras filtrarse y viralizarse un video íntimo, junto a una exnovia de años atrás. Cuando esto parecía quedar en el olvido, el influencer protagonizó otro momento cuando fue abordado por varios de sus fanáticos en las calles.

Lee también: Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes para alejar a fans

Se trata del momento en que Yeferson quiso compartir con sus amigos en una zona pública, pero fue irrumpido por transeuntes que seguían sus contenidos y que de inmediato se abalanzaron sobre él, para pedirle una fotografía.

La reacción del joven, fue, (aunque aclaró que amaba su público), lanzar billetes para arriba y esfumarse desapercibidamente, ya que todos se centraron en recoger el dinero.

No dejes de leer: Jenn Muriel respondió si está embarazada y a quien la tildó de “guisa”

"Cada que salgo se torna un poquito caótico por el hecho de que no soy capaz de decir que no o de ignorar a alguien que me pida una foto, estoy muy agradecido así que no me importa ni que me coja la tarde, ni hacer esperar a la gente con la que estoy y quedar como un grosero…pero hoy descubrí algo...“Les di dinero y tiré muchísimo al aire, me ignoraron por agarrar el dinero así que me fui y ni cuenta se dieron. Al parecer no me querían tanto“, finalizó".