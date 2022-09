Yerferson Cossio habló del video que circula con Jenn Muriel

Desde hace varias horas viene circulando en redes sociales un video donde se puede ver a los influenciadores, Yeferson Cossio y quien en su momento fue su novia por varios meses, Jenn Muriel y con la que terminó su relación, y pese a que intentaron regresar y hacer las cosas mejor, esto no pasó.

Sin embargo, en el video que circuló en redes se veía como si el amor estuviera renaciendo y ellos se estuvieran dando una segunda oportunidad, además que el influenciador había anunciado un viaje a Japón por lo que muchos empezaron a especular con que no se ría solo, sino que lo haría en compañía de la también influenciadora.

Ante esto, el generador de contenidos no se aguantó y decidió aparecer en sus redes sociales para dejar varias cosas claras, muy al estilo y con las palabras directas y sin filtros con las que se ha caracterizado Yeferson Cossio cada vez que se publica o circula contenido que no es actual o es falso sobre él o sobre su vida profesional o sentimental.

Desde su carro, camino a su casa, el influenciador dejó saber que el video estaba circulando no era actual, primero porque él no se ha ido a ningún lado con Jenn Muriel, con quien ya no tiene una relación sentimental, segundo porque en el video aparece con ropa blanca y con el cabello de un estilo diferente, y antes esto él se defendió diciendo que todo el día ha mostrado contenido vestido de negro y con cabello diferente.

Un mensaje fuerte

Además, agregó que él no ha regresado con Jenn Muriel y que el video que circula en redes, aunque sí son ellos dos, no es de ahora, sino del mes de marzo, tiempo en el que sí estaban juntos, pero que ahora mismo eso no es cierto.

Pero, además, Yeferson Cossio aprovechó el momento para hablar sin filtros a esas personas que de inmediato aparecen en las redes para dejar comentarios sobre todo en contra de Jen Muriel, y asegurando que ella sí volvería con él, sobre todo porque él tiene mucho dinero. Esto le molestó y lo dejó ver en sus videos asegurando que Jenn Muriel tiene sus cosas porque se las ha conseguido solas y que ya basta de generar este tipo de comentarios sobre todo entre mujeres.

Y es que no es la primera vez, según el generador de contenido que hacen esto con su nombre o con momentos que ha vivido y que los traen al presente, por lo que pidió más respeto en redes sociales, sobre todo, porque hay muchas personas emiten comentarios desde lo que ellos consideran su verdad y esto no está bien.

