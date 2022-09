Yeferson Cossio comparó el servició de salud de Japón y de Colombia tras su intoxicación

El creador de contenido Yeferson Cossio desde que se mudó a Japón se encuentra viviendo múltiples experiencias y empapándose de la cultura oriental.

Hace unos días el antioqueño había revelado que durante su estadía por dicho país estaría dispuesto a probar toda clase de comida y distintas preparaciones, que podrían parecer extrañas o poco comunes para la cultura colombiana.

Por eso, a través de redes Yeferson ha estado mostrando diferentes experiencias y platos exóticos como su reciente sencillo musical, con los que ha deleitado su paladar, ya que ha expresado en varias ocasiones que está encantado con la comida de Japón.

Yeferson Cossio se intoxico con pez globo

Sin embargo, el influenciador dentro de su plan por probar toda clase de comida, se le midió a comer pez globo, un alimento que puede llegar a ser mortal para los humanos si no se corta y prepara de la manera correcta.

Con tan poca suerte, que su experiencia con este exótico platillo se vería truncada debido a que al parecer habría consumido una parte del veneno del pez globo, algo que hizo que tuviera múltiples síntomas de intoxicación que lo hicieron ir de urgencia a un hospital en dicho país.

La experiencia de Yeferson Cossio en hospital del Japón

El influenciador empezó contando que de a poco estaba volviendo a retomar su rutina de ejercicios, ya que, la intoxicación le había dejado varias secuelas.

Salí tarde del hospital con las manos y los pies encalambrados, de hecho, es lo que uno siente con eso, acompañado de muchas náuseas y todo el cuerpo como dormido, haciendo que no tengas control de él, se me iba tanto el aire que me iba durmiendo.

Sin embargo, el motivo de sus historias era para exaltar los servicios médicos en Japón, ya que, a percepción suya, lo habían atendido de forma rápida y eficiente, ayudándolo sin ningún tipo de interés a salvar su vida. Sin embargo, expresó que esa situación lo había hecho pensar y cuestionar el modelo de salud en Colombia.

Esto valió como tres millones, eso en mi país no habría bajado de quince millones. En mi país si ustedes están muy mal pero no tienen seguro no los atienden, o si usted va a particular como yo, así se esté muriendo, lo ponen a dar un anticipo de dinero antes o sino no lo atienden.

Yeferson Cossio cuestionó el modelo de salud en Colombia

Agregó que en Japón nunca le preguntaron si tenía o no dinero para que lo atendieran, comentado que según su experiencia en Colombia era lo contrarío primero se debía pagar y ahí sí se atendía a la persona.

Acá, por el contrario, no me preguntaron si tenía o no plata, me vieron muy mal y me ingresaron de una, me hicieron de una exámenes y tratamientos para desintoxicarme, entonces estoy muy impresionado con la salud de acá, porque yo me sueño con que en Colombia se puedan decir este tipo de cosas.

Una vez se peleó con médicos para que atendieran a una de sus hermanas

Dentro de sus historias el inlfuenciador aprovechó para revelar que hace unos años había tenido un problema en un hospital para que atendieran a una de sus hermanas, siendo tan grave que tuvo que llegar a los golpes.

Una vez me tocó darme puños en un hospital con una gente por la salud de mi hermana que se estaba muriendo y no la atendían.

Al finalizar sus historias quiso enviar un mensaje de concientización a los gobernantes de Colombia para que piensen en cómo mejorar los servicios de salud y poner primero a las personas antes que al dinero.

En Colombia vamos a mejorar cuando en la salud pongan la frase primero tu vida y después miras cómo nos pagas. Porque en Colombia solo accede a la salud la gente rica, además que todos contribuimos a esta