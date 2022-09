¿Yakuza? Yeferson Cossio reveló cómo ha sido tomada su apariencia en Japón

El creador de contenido digital Yeferson Cossio ganó gran popularidad a través de las redes sociales y gracias a esto logró ganar grandes cantidades de dinero que hoy día le permiten tener una vida de lujos y comodidades, tanto para él como para su familia.

A raíz de esto y luego de renunciar a la nacionalidad colombiana, el influenciador tomo la decisión de establecerse por tiempo indefinido en Japón antes de viajar al país definitivo en el que se establecería definitivamente.

Desde su llegada al país nipón, el creador de contenido ha registrado cada una de sus actividades por medio de las redes sociales para compartir con sus millones de seguidores todo lo que ha vivido durante estos días. Y es que, según interpretaciones de sus fans, al influenciador se le ha visto más feliz que nunca, pues en cada uno de los videos muestra una mirada bastante emotiva y una gran sonrisa.

Sin embargo, varios seguidores se han preguntado si su apariencia no ha sido un problema en aquel lugar, ya que allí no suelen tatuar su cuerpo como lo ha hecho él. Incluso, uno de ellos se atrevió a manifestar que las personas con este tipo de adornos corporales no eran bien vistos en la cultura japonesa, porque lo asimilaban con los Yakuza (mafia japonesa).

Sin embargo, Cossio respondió que a él a diferencia de los miembros de esta organización era que él tenía tatuado su cuello y cara, mientras que ellos únicamente tatúan partes que no están a la vista y que se pueden cubrir fácilmente con ropa.

“Los Yakuza ocultan sus tatuajes, no tienen ni las manos, ni cuello, ni mucho menos la cara tatuada. Los tatuajes si tienen su tabú aquí, pero no tanto como antes. Todo el mundo me ha tratado muy bien y dicen que me veo muy cool. No me hacen el feo, de hecho, me admiran y me ponen conversaciones.