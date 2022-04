Así celebró Yeferson Cossio sus 9 millones de seguidores en Instagram

El influenciador Yeferson Cossio no pudo ocultar su felicidad y celebró que llegó a los 9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Por medio de sus historias en la red social, compartió un pantallazo de su perfil, donde evidencia la cantidad de fanáticos que tiene.

Tras lograr este número, el joven se mostró muy emocionado y decidió dedicarles algunas palabras a sus admiradores de agradecimiento por tanto apoyo durante tantos años.

Con todos igual de agradecido, seguiré dándoles buen material, no solo para que esta comunidad siga creciendo, sino para mantenerla entretenida . Besitos en la puntita sinceramente, Yef”, escribió sobre la publicación.

“9 millones de gracias amigos de Instagram. Estamos creciendo a una velocidad muy loca, pero quiero decirles que estoy igual de agradecido con quienes acabaron de llegar, con los que me seguían hace 5 años que creé Instagram como hobbie y con los que me siguen desde hace 2 años que tenía 300 mil seguidores y empecé con los videos.

Tras su revelación, miles de seguidores reaccionaron y lo felicitaron por tan importante logro, además de expresarle todo su cariño.

Su hermana, la también influenciadora Cintia Cossio lo felicitó públicamente y detalló que espera que muy pronto puedan estar celebrando la llegada un millón de seguidores más.

Asimismo, señaló que decidió poner a disposición su conocimiento y revelar lo que ha aprendido de redes sociales, para que muchos que desean seguir sus pasos puedan hacerlo.

“Les voy a revelar mi método (llamémoslo Método Cossio) que me ha permitido no solo crecer a mí, sino también que me ha permitido ayudar a muchísimas personas.

(…)Lo haré público por primera vez y ustedes podrán acceder a todo mi conocimiento”, señaló.