Yeferson Cossio causó sensación al demostrar su amor por los animales

Yeferson Cossio, el polémico influenciador, en las últimas semanas fue el centro de atención en las redes sociales tras confirmar el fin de su relación con Jenn Muriel y verse involucrado románticamente con Aída Victoria Merlano.

Sin embargo, el generador de contenidos también es reconocido por miles de internautas por sus pesadas bromas, habilidades artísticas y, especialmente, por sus obras de generosidad. El amor que siente Yeferson por los animales también es innegable. En su casa tiene varios perritos y hasta una cabra.

Recientemente, Yeferson y su hermana Cintia Cossio participaron de una “adoptatón” de mascotas en Medellín donde ayudaron a que los ciudadanos se interesaran por esta iniciativa y recibieran en sus casas algunos perros que no tenían un hogar.

Yeferson aprovechó el momento para adoptar a una nueva mascota y darle una mejor vida. El influenciador antioqueño escogió a un perro que no tenía una patica y por tal razón no había sido adoptado.

“Les presento a mi nuevo hijo, obviamente yo también adopté. Se llama León y solo tiene 3 patitas, llevaba un par de años en la fundación y nadie quería adoptarlo por su condición. Pero ya llegó al mejor hogar que podría tener”, escribió Yeferson en la red social de Instagram, donde tiene casi 9 millones de seguidores.

El acto de Cossio conmovió a sus fanáticos en la plataforma digital, quienes enviaron miles de likes, comentarios y aplausos por esta noble labor.

“Me enamoraste más te admiro, gracias la vida te sabrá recompensar esto, fe en la humanidad restaurada”, “pa eso es la plata”, “excelente labor”, “mi influenciador favorito Dios bendiga tu vida para que sigas dando muchas alegrías”, “Aveces me caes gordito no lo niego, pero veo estas cosas y Ayyy!!! por esta razón es que siento que te amo muchoooo”, fueron algunos de los mensajes que recibió Cossio.

