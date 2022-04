¿Embarazo? Yeferson Cossio bromeó con su estrategia para recuperar a Jenn

En las últimas horas los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel han estado en boca de millones de internautas, tras conocerse sus intentos de reconquista y reconciliación tras varios meses separados.

Recordemos que aunque hace pocas semanas se conoció públicamente la ruptura, Cossio fue claro en enfatizar que esta venía desde comienzos de año y por ello, el hecho de volver a verlos juntos, avivó la ilusión de muchos.

Fue durante sus vacaciones por México que los creadores de contenido se vieron tan cercanos como antes, apareciendo en fotografías, videos y tiernos momentos, que de manera independiente fueron compartiendo mediantes sus redes sociales.

Yeferson Cossio y Jenn muriel sobre la posibilidad de tener hijos

Por tan buen camino parece ir su reconciliación, que los influencers aprovecharon sus historias para bromear sobre el nombre que le pondrían a su primogénito, a lo que Jenn sorprendió diciendo que le pondría "Gokú", en honor al gran amor de Cossio por el anime.

-Ya saben amigos, sino quieren perder a su pareja, siempre la pueden embarazar, ¿qué nombre le vamos a poner? preguntó Cossio, +"Gokú", respondió Jenn -Noo, es que aquí era, reiteró el también empresario

Muchos aprovecharon la charla entre la pareja, para reiterar su contento al volver a verlos juntos: "son hermosos y me encanta verlos juntos" y "no sé en qué momento me volví fan de esta pareja", fueron algunos de los comentarios.

