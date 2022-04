Yeferson Cossio aclara a sus seguidores que sí se tomará fotos con ellos

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones de seguidores, el creador de contenido Yeferson Cossio aclaró un tema del que había hablado hace algunos días, pues, al parecer, sus seguidores no entendieron lo que él quiso decir.

Y es que el influencer les advirtió a sus seguidores que no les iba a dar fotos, especialmente a las mujeres, porque quiere evitar escenas de celos con sus parejas.

Sin embargo, recientemente aclaró que es en momentos muy privados como cuando sus seguidoras van a fiestas con sus novios o esposos.

“Varias de las personas que me he encontrado hoy me han pedido foto iniciando con la frase ‘yo sé que tú dijiste que no ibas a dar fotos’ no, eso no fue lo que yo dije, ojo, no tergiversen mis palabras. Yo no voy a dar fotos es en fiestas a mujeres que estén con su pareja o a hombres homosexuales que estén con su novio. Yo lo que quiero es evitar todo tipo de celos que puedan causarnos problemas” dijo Yeferson en su video.