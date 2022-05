Yeferson Cossio es dueño del celular más costoso de Latinoamérica

Si por algo se caracteriza en creador de contenido Yeferson Cossio, es por sus retos y bromas extremas, por sus obras sociales con personas vulnerables y animalitos, por su relación con Jenn Muriel y sobre todo, por los exorbitantes gastos que hace, con los que sigue dejando a más de uno con la boca abierta.

El más reciente de ellos, se dio hace tan solo unas horas, (según lo dio a conocer en sus redes sociales). Esta vez, se trata de un exclusivo teléfono celular, que está bañado completamente en oro de 24 kilates y que además, cuenta con miles de diamantes incrustrados, lo que convierte este dispositivo móvil, en el más costoso de América Latina.

Así lo dejó saber el también empresario en su más reciente Reel, donde se mostró yendo en helicóptero a recoger su nuevo iPhone 13 pro Max, con los millonarios detalles, que lo hicieron acreedor del certificado de autentidicad, que corrobora que en su manos, está el télefono celular con más valor monetario de los países de habla hispana.

"Oficialmente: soy el dueño del teléfono celular más caro de America latina, un celular completamente hecho en oro de 24K y más de 1300 diamantes", escribió Cossio en la descripción de su video, en el que se mostró muy emocionado.

Las palabras de Yeferson no quedaron ahí y más adelante, en sus comentarios, confesó que su nueva compra, está evaluada por encima de los 100.000 dólares, es decir, unos 395 mil millones de pesos colombianos.

Así reaccionaron los familiares y seguidores de Yeferson Cossio

Bastaron minutos, para que la publicación del paisa superara los 211 "me gusta" y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría lo felicitaban por su nueva adquisición.

"Ishhhhhh", "Re ufffffff!", "Y cargador también es de oro?", "Con esa plata me paga la universidad y me saca a vivir jajajja pero felicidades", "Brooo y cuando salga el nuevo iPhone?", "Juepucha, lo que hace la plata", "durooo", "el que puede, puede", "los que critican, solo demuestran su pobreza mental" y "muy capo a lo bien, invertir en oro no es derrochar plata y la tienes clara, felicidades pa'", fueron algunos de los comentarios.

