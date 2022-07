Yailin puso a volar la imaginación de sus fans tras lucir sus curvas

La cantante Yailin ‘la más viral real’, pareja del artista Anuel AA, dejó boquiabiertos a miles de sus fanáticos luego de presumir de sus curvas.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, la joven compartió varias fotografías y videos luciendo de su figura.

Yailin presumió de su belleza con atractivas publicaciones

Primero publicó un carrusel con dos instantáneas en las que se dejó ver luciendo un pequeño enterizo, con el que dejó al descubierto sus voluptuosos atributos.

Posteriormente y debido a la cantidad de mensajes de varios internautas donde la tildaban de abusar del Photoshop y destacar que era imposible que tuviera una cintura tan pequeña, esta decidió revelar un video posando con el mismo look, pero desde un lujoso baño.

Tras sus revelaciones, la llenaron de más de 500 mil “me gusta” y miles de comentarios donde elogiaron su belleza y autenticidad.

“La más viral", "OMG muñeca hermosa", "por un cuerpo así es que voy", "exótica", "me encantas mami", "Yailin, la más hermosa", "estamos claros que todos amamos ese look de cabello", "wow", "Las canillas más lindas de RD", "El dolor de muchas ahora mismo", "real, mamacita", "lo tiene amarrao y no he con brujería", "tan bella", "te amo", "dura", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Sin embargo, no faltaron quienes la criticaron y siguieron comparándola con la exnovia del puertorriqueño, la cantante Karol G.

Por ahora, la famosa pareja continúa disfrutando de su matrimonio y deleitando a sus seguidores con su música.

