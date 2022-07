Con fotos desde la tina, Yailin hizo jocosa confesión

Desde hace varios meses que se confirmó la ruptura oficial entre los cantantes de música urbana Anuel AA y la colombiana Karol G, quienes tras varios años de relación y estar comprometidos a casarse, se dejaron sin exponer públicamente las razones.

No dejes de leer: Yailin mostró el millonario perro que le regaló Anuel

Tras esto, las esperanzas que volvieran a estar juntos permanecían latentes, por el gran amor que se tuvieron y por las muestra de amor que especialmente Anuel seguía teniendo hacia ella. Sin embargo, a tan solo unas semanas de llegarle de sorpresa al escenario, el boricua oficializó su noviazgo con la también cantante y rapera Yailin la Más Viral, con quien hace tan solo unas semanas dio el "sí" en la vía legal, tras casarse por lo civil.

Desde entonces y aunque algunos se empeñan en recordarle a la colombiana, Anuel se ha mostrado plenamente enamorado de su ahora esposa, con quien constantemente tiene amorosos y millonarios detalles. Por parte de la dominicana las muestras de amor tampoco se han hecho esperar.

Como muestra de ello está su más reciente carrete de fotografías, donde posó desde la tina cubriéndose unicamente con espuma y mostrando su rostro y cabello bastante bellos. Sin embargo, dentro del carrete hubo una fotografía que llamó particularmente la atención y fue una donde Anuel le besaba tenía los dedos de los pies de Yailin La Más Viral dentro de su boca.

Puede ser de tu interés: “Así se seca hasta Supermán": Anuel al mostrar la razón de su delgadez

Como era de esperarse esto despertó múltiples comentarios: "Amor al fuego", diosa", "digan lo que digan esta pareja se ve hermosa", "yo aquí esperando que Anuel recapacite y vuelva con Karol G", "uy esos pies en la boca no debería ser una foto pública", "insisto que esa mujer le hizo algo" y "no me imagino lo que pasó después de esa foto", fueron algunos de los comentarios.

Yailin hizo íntima confesión a sus fans

Fue precisamente este último comentario ("no me imagino lo que pasó después de esa foto...me imagino que te cogio en 4 después de eso) el que despertó la reacción casi que inmediata de Yailin, quien confirmó que sí y que lo había hecho "durísimo". También aprovechó para pedir que dejaran de meterse en su relación.

No dejes de leer: El regalo que le dio Anuel a Yailin y que valió más de 46 millones de pesos