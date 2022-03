Yailin envió contundente mensaje a quienes criticaron su canción

Hace poco comenzaron a viralizarse diversos fragmentos de lo que será el lanzamiento de la reciente canción de Yailin la Más viral junto a su esposo Anuel AA, "Si tu me buscas".

No te pierdas: Anuel AA presumió deslumbrante foto de su prometida Yailin posando de espalda

La mujer ha sido bastante criticada porque enfocó sus líneas en hablar únicamente de sexo y físico en lo que fue su primera colaboración con la persona que ama.

Tras la ola de críticas que ha recibido en sus diversas plataformas sociales, la dominicana decidipo romper su silencio y envió contundente mensaje a todos los críticos, afirmando que ella no compone canciones para darle gusto a ellos.

Te puede interesar: Yailin, prometida de Anuel AA, cambia de look y deja un contundente mensaje a sus haters

"Aquí nadie está para complacer al otro con las letras de la música, el que quiera consumirlas que la haga y el que no, bye", fueron parte de las palabras de la cantante.

Como era de esperarse, fue cuestión de minutos para que sus palabras fueran replicadas y viralizadas por diversos medios de comunicación y usuarios, destando la reacción de los internautas.

"Si no le importara no se tomara el tiempo de comentar jajaja", "tas activa mamee", "se nota el vacío en sus palabras", "y eso que no ha salido oficialmente la canción jhajajaj", "a esta pobre si le dan muy duro" y "palooo", fueron algunos de los comentarios.

No dejes de leer: Yailin, prometida de Anuel AA, se llevó todos los elogios con deslumbrante foto casera

Anuel AA sorprende a sus fans con romántica dedicatoria a Yailin