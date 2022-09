Yailin anuncia acciones legales a quien la nombre en 'chismes y mentiras'

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 5 millones 600 mil seguidores, la cantante dominicana de música urbana y esposa del puertorriqueño Anuel, Yailin, se pronunció acerca de los supuestos chismes y mentiras que se están desarrollando alrededor de ella.

La famosa latina, quien recientemente envió un mensaje sobre decir adiós y aprender a soltar, escribió un fuerte mensaje explicando que tomará medidas legales en contra de quien use su nombre para decir mentiras.

A decir verdad, son muchos los rumores que involucran a la dominicana y a su matrimonio con Anuel, pues muchos han dicho que se separaron, que el puertorriqueño la engaña, que tiene un hijo con otra mujer o que, incluso, volvió con Karol G.

Además, una diseñadora acusó a Yailin de no haberle pagado unas prendas de ropa que le vendió y le alquiló.

“¿Cuándo me vas a pagar el vestido que alquilaste y nunca entregaste?, y la ropa que te hice para el video que tampoco me has pagado, ¿o por aquí también me vas a tratar mal y me vas a bloquear?” escribió la diseñadora en una publicación de la cantante.