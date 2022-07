En emotivo video, Will Smith le pide disculpas a Chris Rock por la cachetada

El pasado 27de marzo se llevó a cabo la entrega 94 de los Premios Óscar en donde se presentó un incidente poco usual pues Will Smith, ganador del Oscar a mejor actor, le dio una bofetada al presentador de la ceremonia Chris Rock, luego de que él hiciera una broma acerca de la alopecia de la esposa de su esposa, Jada-Pinkett.

Ahora, más de cuatro meses después de ese incidente, y tras haber sido suspendido por la Academia de Artes cinematográficas, el reconocido actor de "Hombres de negro" habló sobre el suceso en un video que publicó en sus redes sociales en el que pidió disculpas al presentador y comediante Chris Rock.

Will Smith se disculpa con Chris Rock

En el video, de casi seis minutos, se puede ver a Will Smith sentado frente a una cámara y hablando sobre el suceso, detallando que él llamó a Chris Rock pero que él le respondió que no estaba listo para hablar y que se contactaría con él cuando estuviera listo, en ese momento él decidió pedirle disculpas admitiendo que su comportamiento fue inaceptable y que él lo esperaría lo necesario hasta cuando él estuviera listo.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar, y cuando lo esté me contactará, entonces te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quiera que estés listo para hablar", dice Will Smith en el video.

La conversación continua y en ella el actor de 53 años también aprovecha para disculparse con la mamá y el hermano de Chris Rock y hace lo mismo con su propia familia, incluyendo su esposa, Jada Pinkett Smith y sus hijos.

Will Smith asegura estar arrepentido

El actor estadunidense se mostró muy arrepentido pues aseguró que durante los últimos meses ha estado analizando lo sucedido y su conclusión es que esa no fue la forma ideal de comportarse y que intenta no sentirse avergonzado, pero sabe que es humano, cometió un error y cada día intenta pensar que él no es excremento.

"Pasé los últimos tres meses repasando y entendiendo los matices y las dificultades de lo que pasó ese día, no voy a tratar de analizarlo todo ahora, pero puedo decirte que ninguna parte de mí piensa que esa era la forma correcta de comportarse en ese momento, estoy tratando de sentir arrepentimiento sin avergonzarme de mí mismo (…) Soy humano y cometí un error, e intento pensar que no soy un pedazo de mie%$#", agregó.

