Wikipedia le habría puesto fecha de muerte a Frank: 6 de abril del 2022

El comediante paisa que se ganó el corazón de los colombianos gracias a su paso por MasterChef Celebrity, bromeó con un hecho bastante extraño, pues, al parecer, en Wikipedia aparece la fecha de muerte del humorista como si hubiera sido el día de hoy: miércoles 6 de abril.

En la descripción de la foto, que Frank publicó en su cuenta de Instagram con más de 700 mil seguidores, les juró a sus seguidores que sigue vivito para seguir alegrándoles las vidas.

“Según wikipedia, me morí hoy, era solo para decirles que por ahora no, lo juro. O no se si acá en el infierno la señal es muy buena” escribió el artista.