Violeta Bergonzi paró a fan que le hizo aberrante pregunta de su bebé

La bella presentadora y modelo valluna Violeta Vergonzi, es una de las mujeres con mayor número de seguidores en las redes sociales, gracias a su belleza, talento y a las experiencias que viene compartiendo desde su proceso de gestación y hasta actualidad, cuando su pequeña Alicia, ya tiene varios meses de nacida.

Estas situaciones han empatizado mucho con su audiencia femenina y por ello, es constante verla interactuando con ellas para debatir algunos temas de la maternidad, compartir experiencias y algunas pocas veces, para responder a comentarios aberrantes e incluso malintencionados que le hacen en torno a su crianza, manera de ejercitarse, etc.

Violeta Vergonzi y su estrategia para evadir comentarios que no le empatizan

Como ejemplo de ello, está el reciente comentario que le dejó un seguidor, donde le interrogó si le daba susto que su bebé se fuera de este mundo mientras ella se dormía: "¿no te da miedo que se muera tu bebé mientras duermes?".

Tras esto, la también modelo aprovechó su cuenta en la red social musical TikTok, para responder con un cómico trend de Natalia París. "Mira hay un libro, que se llama el libro blanco de Ramtha, es un ser que está en otro plano y canaliza información y da una información tan divina, que yo sé que te puede ayudar a expandir...", respondió Violeta, quien más adelante aclaró que prefiere hacerse "la loca" con este tipo de preguntas, para no caer en la demencia materna. Aprovechó además, para preguntarle a sus seguidores qué harían ellos si les hicieran este tipo de preguntas.

"Ustedes que responden a este comentario?

A diario recibo mensajes de este tipo.. creo que la mejor opción queridas mamás es fingir demencia para no terminar como asesina en serie".

Su pregunta no fue en vano, ya que varias mamás de la farándula nacional y otras que no, respondieron con humor a su tiktok, reiterando que tenía toda la razón y que muchas veces era más sano evadir ese tipo de mensajes para no entrar en conflictos internos y externos.

"Es mejor fingir demencia", dijo Valentina Lizcano. Por su nparte, una de sus seguidoras reflexionó al respecto: "Hay maneras más sutiles para preguntar ... Son cosas que si dan temor con nuestros peques, pero insisto, hay que saber preguntar y con respeto se obtienen respuestas y hablando de cosas más amables que bonita te vez con tu Alicia". Otras mamás como Sara Uribe, rompieron en risas.

