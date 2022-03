Violeta Bergonzi hace ‘explotar de amor’ a sus fans con video junto a su hija

Violeta Bergonzi, la presentadora de Buen Día Colombia, se encuentra disfrutando una de las mejores etapas de su vida, la de mamá, por eso aprovecha cada ocasión para mostrar lo orgullosa y emocionada que está tras el nacimiento de su hija Alicia Luque Bergonzi, fruto de su relación con el ingeniero Hernando Luque.

Y nuevamente la presentadora llenó de ternura las redes sociales al publicar un video en su cuenta de Instagram en el que ella aparece de pie, solamente utilizando ropa interior negra y consintiendo su enorme barriga de cuando estaba embarazada.

Luego comienza a sonar un extracto de la canción “One, Two, Three, Four, How Gee” de Black Machine, y en ese momento ella da un pequeño salto y cuando aterriza aparece utilizando la misma lencería, pero llevando en brazos a la pequeña Alicia, que nació hace 18 días.

Al hacer la publicación, Violeta Bergonzi escribió un mensaje afirmando que esa es una “explosión de amor” y le mandó un saludo a su más de 400.000 seguidores que ella tienen en su cuenta de Instagram.

“18 días, boom, explosión de amor, feliz noche, les mandamos muchos besos de amor”, escribió la presentadora y modelo.

El video fue bien recibido por los internautas ya que ha recibido más de 13.000 likes y miles de cariñosos comentarios de sus fans que aprovecharon el cajón de comentarios para enviarles amorosos mensajes a Violeta destacando su belleza de Violeta y la ternura que inspira al verla alzando a la pequeña Alicia.

