Violeta Bergonzi contó que su mamá se encuentra en delicado estado de salud

Violeta Bergonzi actualmente está fuera de las pantallas del Canal RCN debido a su licencia de maternidad, pues en febrero dio a luz a su primera hija, Alicia Luque Bergonzi, quien se ha robado toda la atención y protagonismo en la vida de la presentadora del programa matutino "Buen Día Colombia".

La presentadora compartió la semana pasada la noticia que debía viajar a la ciudad de Popayán porque a su mamá le tenían que hacer una cirugía de urgencia, Violeta se vio bastante conmocionada y afectada por la noticia, adicionándole que debía dejar a su pequeña de dos meses en Bogotá, pues como debía ir a un hospital no era recomendado llevarla.

Horas después tranquilizó a sus seguidores contándoles que todo había salido bien en el procedimiento que le habían realizado a su mamá, y aprovechó para agradecerles por su apoyo en ese difícil momento por el que estaba atravesando.

Recientemente Violeta volvió a contarle a sus seguidores que su mamá se encontraba en delicado estado de salud a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto teniéndole la mano a su mamá en lo que al parecer es un hospital, con este post colocó un sentido mensaje en que el invitó a sus seguidores a enviarle a ella toda la fuerza y a su mamá la mejor energía para su recuperación.

Yo soy tu rayito de sol en medio del frío… y tú eres la luz que guía mi vida. Aquí estoy a tu lado mamá y no te voy a soltar hasta salir de esta prueba que nos pone de nuevo la vida. Pero no estás luchando sola! Aquí estoy contigo.

La presentadora continúo el mensaje demostrando su fortaleza en ese momento e invitando a todas las personas que la siguen y que tienen el privilegio de tener a sus mamás sanas, que las valoren, las cuiden y las aprovechen al máximo.

Tengo La Paz de ser una buena hija y solo puedo decirles a los que tienen a su madre que la cuiden y la aprovechen al máximo! Yo a la mía le he dicho que la amo cada día de mi vida!

No peleen con sus madres, no se alejen, no las descuiden, no dejen que el orgullo les robe tiempo juntos. Yo daría lo poco que tengo solo por verla levantarse ya de esa cama.